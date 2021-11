La circulation ferroviaire a repris normalement entre Liers et Liège-Guillemins après avoir été interrompue dans la matinée, signale samedi la SNCB sur son site internet. Un incident sur les voies s'était produit entre les gares de Herstal et Liège-Saint-Lambert sur la ligne reliant Hasselt à Maastricht en passant par la Cité ardente. La SNCB avait mis en place un bus de remplacement. Des retards et suppressions restent toutefois encore possibles, prévient l'entreprise ferroviaire.