Mercredi 28 avril, le CHR de la Citadelle organise son Job Day, cette fois de manière virtuelle au vu de la situation sanitaire.

"Comme beaucoup de projets depuis un an, nous avons dû nous adapter et innover", explique Valérie Maréchal, directrice RH. "Nous proposons des dizaines d’offres à pourvoir, que ce soit dans les secteurs médicaux ou non médicaux".

L’hôpital a lancé un grand programme architectural de rénostruction. Les départs naturels sont remplacés. Certains services de soins sont sous tension et doivent donc se renforcer. Le fonds ‘blouses blanches’ du gouvernement fédéral va également permettre de financer certains emplois : "C’est le momentum pour donner une forte impulsion à nos recrutements".

Concrètement, cette journée virtuelle se veut accessible et flexible : "Les personnes intéressées – étudiants, demandeurs d’emploi, travailleurs voulant changer d’horizon professionnel – pourront choisir leur programme à la carte, en sélectionnant les webinaires qui les intéressent", détaille Aurélie Milis, responsable Communication. "De plus, durant la journée, nos collaborateurs RH seront en permanence disponibles via un chat et nous garantissons une entrevue dans les 7 jours pour les candidats à un poste".

Avec plus de 200 métiers représentés, 3.500 travailleurs et quelque 600 médecins, le CHR de la Citadelle est un employeur important de la région. Et les opportunités de carrière sont nombreuses : "Médecins, infirmiers, électriciens, développeurs IT, technologues, menuisiers, ingénieurs… On cherche des talents dans de multiples domaines", poursuit Valérie Maréchal.

Dans certains cas cependant, on sait les candidats moins nombreux : "C’est un fait, certaines fonctions n’attirent plus. Simplement parce que le métier ne fait plus rêver, ou que la pénibilité est telle qu’elle décourage avant même la fin des études", analyse Sylvianne Portugaels, directeur général. "Or, la crise sanitaire a remis en avant le besoin de solidarité et de contacts sociaux, le besoin de ‘sens’ dans son travail, le besoin d’être utile. Et pour réaliser ce triple besoin, n’est-il meilleur lieu qu’un hôpital ?".

En pratique, pour les personnes intéressées :

· Inscrivez-vous à un ou plusieurs webinaires via l’adresse www.cita-job-day.be

· Conservez l'e-mail de confirmation reprenant toutes les informations pratiques

· Le mercredi 28 avril, connectez-vous à l'heure prévue et participez aux webinaire(s) choisi(s)

· Posez directement vos questions à nos collaborateurs RH via le chat (accessible lors des webinaires sur le site web).