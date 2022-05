Un phare dans la ville… à l’instar de la tour des Finances. Mais un phare qui portait chaque année un peu plus le poids du passé. Construite dans le courant des années 60 en effet, la Cité administrative, cœur administratif de la Ville de Liège, restait un modèle de l’architecture moderniste ; son caractère minéral et vertical l’éloignait toutefois chaque année un peu plus de ce que doit être aujourd’hui un bâtiment communal : un espace utile, ergonomique mais aussi convivial, paysager et durable…

© tonneau

Lancés en 2020, les travaux entrepris au niveau de la Cité tentent de moderniser le tout et, ce jeudi 19 mai, l’échevin des Travaux Roland Léonard faisait le point sur un dossier qui avance (très) bien, celui de sa réhabilitation - transformation. "D’ici un an, dans le courant du printemps 2023, on pourra commencer à y accueillir les Liégeois", se réjouit-il.

© tonneau

Grâce à un budget conséquent - de 38 millions d’euros dont 27 millions de fonds européens Feder - c’est un bâtiment résolument tourné vers l’avenir dont disposeront les citoyens de Liège ; "Un bâtiment qui sera prêt à affronter les 40 prochaines années".

Convivialité et rationalisation

Outre le caractère durable du bâti, qui ambitionne donc d’être neutre en carbone (lire ci-dessous), la mise en contact entre le site et son environnement est un objectif majeur de cette nouvelle Cité. "Entre l’esplanade occupée par le parking et la rue Saint Jean-Baptiste, une nouvelle rue est par exemple créée", explique Roland Léonard, "la volonté est d’ailleurs d’avoir une esplanade libérée des voitures". Un espace convivial, des quais à la rue Féronstrée.

© tonneau

© tonneau

Autre objectif majeur de cette tour 2.0 : la rationalisation des services. Sur 18 étages en effet, ce sont 560 travailleurs qui seront rassemblés, en provenance du CPAS, de la rue des Guillemins notamment et d’autres implantations. "Nous voulons donner une nouvelle attractivité à ce cœur de ville".

Plus de travailleurs mais aussi plus d’espace… Si les 6 premiers étages sont étendus grâce à l‘annexe, les étages de bureaux gagnent aussi en m², en confort et en luminosité grâce à un déplacement judicieux des escaliers.

Et au sommet, 18e étage, un roof top accessible pour les travailleurs et le grand public (sur demande et accompagné). Un point de vue admirable sur Liège, la Meuse et la Montagne de Bueren.