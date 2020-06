La Clinique CHC MontLegia est désormais dotée d'une application mobile proposant entre autres la navigation indoor au sein même de l'institution hospitalière, une première pour le secteur médical en Belgique, a annoncé jeudi Claudio Abusio, directeur des opérations du Groupe santé CHC. Elle permet aussi la prise de rendez-vous.

"A l'image de cette clinique résolument tournée vers le 21e siècle, nous devons doter les entités du Groupe santé CHC d'outils innovants et uniques. La SmartApp CHC est une réponse technologique qui, à la fois, permettra de fidéliser notre patientèle avec des fonctionnalités pragmatiques telles que la prise de rendez-vous et la géolocalisation, et aidera nos patients à devenir acteurs de leur santé", a ajouté M. Abusio.

Cette application, développée en partenariat avec la société IBM, est intuitive et centrée sur le patient. Disponible sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple, elle permet de gérer ses rendez-vous médicaux, de trouver sa route au sein de la Clinique CHC MontLégia grâce à un système de navigation en images mais également d'obtenir des informations utiles sur les cliniques, les services médicaux et les médecins.

Elle s'utilise en mode invité, soit sans avoir de compte, ou en mode connecté, avec un compte sur inscription. Pour créer un compte, le patient reçoit un nom d'utilisateur, remis en mains propres à la clinique, et un mot de passe, reçu par SMS. Le Groupe santé CHC a en effet besoin de vérifier de manière formelle l'identité du patient.

Cette SmartApp, gratuite et sécurisée, permet par ailleurs de visualiser le parking recommandé pour son rendez-vous et suivre la route vers le guichet d'inscription grâce à l'outil de navigation et de gérer ses données personnelles.

Quelque 400 consultations ont ainsi déjà été recensées depuis sa mise en fonction.