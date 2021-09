Santé La volonté est d’améliorer l’hospitalisation du patient Alzheimer d’aujourd’hui et de demain.

À l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer ce 21 septembre et de son cinquantième anniversaire, la clinique du Pèrî à Liège, spécialisée en psychogériatrie, a présenté son projet d’extension.

D’importants travaux de rénovation et d’agrandissement vont en effet être réalisés sur le site Montagne Sainte-Walburge afin d’adapter l’environnement architectural au projet médical et ainsi assurer l’hospitalisation des patients Alzheimer "d’aujourd’hui et de demain", a expliqué son directeur, Alain Dejace. Un environnement "qui doit être clair et sécurisé au niveau du hall d’entrée", tout en laissant la liberté de déplacement au patient au sein du bâtiment. "En 1971, les portes des unités de soins étaient fermées. L’environnement a depuis bien changé, il est devenu plus humain. On souhaite aujourd’hui sortir le patient de sa chambre et lui permettre de voir de la vie, de lui offrir une autonomie. La nouvelle structure architecturale, vitrée, ne va pas l’inciter à sortir" ; e lle va lui apporter des repères pour lui permettre de retrouver son chemin ou d’avoir une meilleure vision temporelle .

L’hôpital entend également offrir un cadre familial "avec des unités d’hospitalisation où les patients vont dormir, faire leur toilette dans leur chambre, leur ‘maison’, pour ensuite, une fois habillés, sortir et aller dans leur lieu de vie, de rencontres, et d’activités". Enfin, la volonté est de développer l’activité ambulatoire. "On doit tout faire pour que le patient ne soit pas hospitalisé ou qu’il puisse, si c’est le cas, rentrer rapidement chez lui", poursuit le directeur. Et de distinguer l’entrée du patient ambulatoire du patient hospitalisé.