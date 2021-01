Le moins que l’on puisse écrire est qu’elle est indissociable de la ville de Huy. Elle, c’est la collégiale Notre-Dame qui a entamé il y a déjà 40 ans un long processus de rénovation. Lequel a été confié à l’époque à l’architecte Jean-Louis Joris, à la fois concepteur des travaux à réaliser et maître d’œuvre de ceux-ci.

Le souci, serait-on tenté de dire, c’est que ce dernier, atteint par la limite d’âge, a décidé de mettre un terme à sa mission, celle d’une vie. C’était il y a un peu plus d’un an et depuis lors, la Ville lui cherche donc un successeur. "Cela s’est fait en bonne entente et il a pris soin de nous remettre les pièces nécessaires", assure Eric Dosogne (PS), le bourgmestre f.f.

Toujours est-il que depuis lors, le chantier est à l’arrêt et que la collégiale attend désormais une poursuite des travaux qui avaient été planifiés. Lesquels consistent pour rappel en la rénovation de la nef mais aussi du transept et du chœur prévue pour une durée de 20 ans et nécessitant un budget estimé à une quinzaine de millions d’euros.

Comme ce fut le cas à l’époque, la Ville a sollicité la Région en tant que pouvoir subsidiant vu que l’édifice religieux fait partie du patrimoine classé. "Disposer d’un accord-cadre est nécessaire afin de pouvoir désigner un nouvel architecte", souligne Eric Dosogne, rejoint par André Deleuze qui assume la fonction d’échevin des Travaux.

Echafaudages consolidés

En attendant de nouveaux subsides, lesquels seront de toute façon moins importants que ceux déjà obtenus, la Ville s’attelle autant que faire se peut à consolider les échafaudages existants. L’opposition Ecolo a d’ailleurs évoqué le suivi du chantier lors du dernier conseil communal.

"Nous avons bien fait d’acheter ces échafaudages qui ont été mis autour du bâtiment", estime le bourgmestre f.f. Et de mettre en avant un budget afin de remplacer les panneaux qui les soutiennent. "Les maîtres-mots pour la Ville sont la sécurisation et l’entretien". En attendant donc un financement régional le plus important possible…