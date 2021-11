La commune d'Ans, en province de Liège, va recevoir le titre de Ville. Le parlement wallon a approuvé mercredi à l'unanimité un décret en ce sens déposé par les députés régionaux André Frédéric (PS), Philippe Dodrimont (MR), Veronica Cremasco (Ecolo) et Alda Greoli (cdH) à la suite d'une démarche entreprise par les autorités communales. Avec ses 28.373 habitants au 1er janvier 2019, Ans est la 4e commune la plus peuplée de l'arrondissement de Liège et la 5e pour l'ensemble de la province.

Le titre de Ville est purement honorifique. Pour pouvoir y prétendre, la commune doit démontrer la multiplicité et la diversité de ses fonctions urbaines.