Le gouvernement a approuvé la proposition du ministre des Pouvoirs locaux et de la Rénovation urbaine Christophe Collignon, d’affecter une enveloppe de 4 millions 857 550 euros pour 7 projets de rénovation et de revitalisation urbaines en Wallonie. Au total, ce sont plus de 17 millions d’euros qui seront ainsi octroyés.



Les Villes et les territoires urbains sont perçus comme des solutions face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Cette politique tient compte de trois principes, à savoir l’efficacité économique, la qualité de l’environnement et l’équité sociale. Cette politique passe par de la mobilité douce ou collective, une densité suffisante de l’habitat, des logements accessibles à différentes catégories sociales, espaces publics conviviaux…

"Ces territoires urbains, densément peuplés, sont les acteurs clefs pour relever les défis de demain: la cohésion sociale, la numérisation, la mobilité active, la dynamisation commerciale, le changement climatique ou la dégradation de l’environnement, notamment au niveau de la qualité de l’air", exprime le ministre.

"La Wallonie doit renforcer encore l’attractivité de ses zones urbaines et les placer au centre de sa stratégie. La politique de rénovation urbaine contribue largement au développement des villes - grandes ou moyennes - et à cette volonté de redynamiser des espaces et des quartiers, évitant ainsi l’étalement urbain périphérique".

En 2022, le budget total sera près de 27 millions d’euros, avec 2 millions 500 000 euros pour la revitalisation et 24 millions 216 000 euros pour la rénovation.

Et le ministre d'ajouter : «Ma volonté est de simplifier la procédure et de dynamiser l’accompagnement des pouvoirs locaux. Premièrement, les projets de rénovation urbaine seront soutenus sur base d’une part d’un outil stratégique portant sur une période de 12 ans et, d’autre part, sur un mécanisme de financement opérationnel portant sur une mandature communale (6 ans). Et ensuite, comme déjà annoncé, je vais augmenter de manière croissante d’ici la fin de cette législature, les budgets dévolus au Développement urbain (DU) ».

En vue d’entamer l’opération de rénovation urbaine susmentionnée, la commune de Blegny reçoit une subvention de 589.000 euros. Cette subvention permettra de réaliser l’aménagement de la place Haute-Saive (Diabolo).