Depuis le début de l’année et particulièrement ces dernières semaines et derniers jours, les prix de l’électricité et du gaz sont en très forte augmentation. En réaction, la commune de Fléron lance son premier achat groupé d’électricité verte et de gaz en association avec la plateforme de conseil en énergie Wikipower. Grâce à celui-ci, les Fléronnais peuvent espérer réduire leur facture énergétique d’en moyenne 245 euros par an (gaz et électricité).

De ce fait, le bourgmestre Thierry ANCION « invite les citoyens à être attentifs à leur courrier et aux différents canaux de communication dans les prochains jours ».

Via un toutes-boites distribué la semaine prochaine, les Fléronnais pourront en effet s’inscrire gratuitement et sans engagement pour recevoir une offre personnalisée négociée aux meilleurs prix possibles auprès des fournisseurs par les experts de Wikipower.

Concrètement, l’achat groupé d’électricité et de gaz se déroule en 4 phases :

1. Inscription à l’achat groupé (1er septembre - 24 octobre) : gratuite et sans engagement, l’inscription se fait sur le site internet www.ensemble-fleron.be, via le formulaire papier envoyé par courrier ou par téléphone au 04 287 60 70.

2. Mise en concurrence des fournisseurs (25 octobre) : avec la liste des inscrits, l'organisateur de l'achat groupé peut lancer un appel d'offres auprès des fournisseurs. Celui qui remet les tarifs les plus bas remporte la mise en concurrence. Les experts en énergie de Wikipower s'assurent en outre que les offres remises respectent une charte de qualité très précise.

3. Communication et envoi de l’offre personnalisée (à partir du 4 novembre) : les ménages et entreprises inscrits recoivent leur offre personnalisée à partir du début du mois de novembre.

4. Acceptation de l’offre et souscription au contrat (4 novembre — 30 novembre) : après avoir reçu son offre, chaque participant est libre de l’accepter. Cette étape ne prend que quelques minutes et aucune démarche administrative n’est nécessaire de la part des participants. Les experts en énergie de Wikipower s’occupent de tout pour eux.

Josée Lejeune, échevine en charge de l’Énergie, insiste : « la situation actuelle au niveau des prix de l’énergie va être prochainement intenable pour les ménages. Bien entendu, la commune n’y peut rien, mais elle peut agir en proposant à nos concitoyens cet achat groupé. C’est ce que nous faisons ». C’est, estime-t-elle « une bonne mesure parmi d’autres pour limiter les augmentations des prix des énergies ».