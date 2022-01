Et si vous adoptiez une poule ?

C'est une idée originale que propose la commune de Juprelle. Celle d'adopter une poule pour réduire sa quantité de déchets organiques et ainsi alléger le conteneur vert.

"La poule est omnivore et mange presque tout, et surtout nos déchets : épluchures, légumes abîmés, gras du jambon, restes de repas... Une poule mange jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an. Ce sont autant de déchets qui ne se retrouvent pas dans votre conteneur vert. Et en plus elle vous offre un œuf tout frais chaque jour", explique la commune pour inciter ses citoyens à franchir le cap.