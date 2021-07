La distribution des dons aux citoyens sinistrés se poursuit à la salle Brel ces 2, 3 et 4 août de 13h à 15h30.

A partir du 5 août, la commune de Wanze invite à prendre rendez-vous au 085/24 15 70.

A noter que les dons non distribués aux Wanzois seront dispatchés vers la cellule provinciale ainsi que dans diverses communes sinistrées.

Ouverture d'un compte "Inondations Wanze"



La commune de Wanze a aussi été impactée par les inondations de mi-juillet. Plus de 2500 personnes ont subi les conséquences de ces inondations à des degrés divers.

La commune a reçu de nombreux dons de vêtements, de meubles, de nourriture…

Certaines familles ont néanmoins besoin d’argent pour financer certains achats de première nécessité.

Le CPAS de Wanze a donc ouvert un compte spécifique pour faire face à ces demandes particulières et mieux venir en aide aux sinistrés.



Le numéro de compte bancaire ouvert par le CPAS est le suivant : BE34 0910 2250 0490. Les dons en € peuvent y être versés avec la communication « Inondations Wanze ».

Une cellule "aide inondations"



Outre ce compte spécial, la commune et le CPAS de Wanze ont également créé une cellule "aide inondations": octroi d'avances pour les achats de première nécessité et aide pour le remplissage de la déclaration de dégâts.

Cette cellule d'aide est à disposition sur rendez-vous (085/27.35.10), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h.

1/ Aide pour le remplissage :

• de documents en lien avec la déclaration des dégâts à votre assurance

• de votre dossier pour le fonds des calamités (intervention pour des biens non assurables). Pour introduire un tel dossier, il faut que la commune soit reconnue comme zone sinistrée, ce qui peut prendre quelques semaines.

2/ Octroi d’avances pour les achats de première nécessité :

La Wallonie, par le biais de la commune, octroie des avances afin de parer aux premières dépenses (dépenses de première nécessité).

• Combien ? La somme maximale prêtée est de 2.500 €. Il s’agit d’une avance remboursable.

• Qui est concerné ?

o Les personnes ayant fait une déclaration à leur assurance et qui n’ont pas reçu d’avance de leur assurance

o Les personnes qui ont introduit un dossier au fonds des calamités. Une convention doit être signée avec la Commune.

Si vous avez d’autres préoccupations, vous pouvez aussi rencontrer un(e) assistant(e) social(e) en sollicitant un rendez-vous au même numéro (085/27.35.10). Permanence d'aide juridique dès ce 4 août sur rendez-vous uniquement.

Dans le but d’aider les citoyens sinistrés, la commune et le CPAS de Wanze, en collaboration avec le Bureau d’aide juridique de Huy, proposent une permanence d’aide juridique avec l’assistance d’un/e avocat/e.

L’aide sera de première ligne et consistera en un entretien vous permettant d’obtenir un premier conseil ou une orientation à votre problème. Ce service est gratuit.