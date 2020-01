Et ce, dans le cadre du dossier Nethys, le bourgmestre évoquant trois voies de recours.

Pour sa première en 2020, le conseil communal d’Amay avait plusieurs points intéressants à son ordre du jour.

Il fut notamment question mercredi soir de l’adoption (à l’unanimité) du budget initial du CPAS. Lequel fut présenté par son président avec un léger mali à l’exercice propre (dû à la hausse des revenus d’intégration) qui fut compensé par un prélèvement sur les exercices antérieurs.

Mais l’autre gros morceau du conseil fut sans conteste constitué par le débat autour du dossier Nethys. S’il était a priori question que les élus se positionnent sur une éventuelle action en justice, le point a au final été reporté.

Pour rappel, dans le cadre de cette affaire, la Région a décidé d’intenter un recours. En outre, comme rappelé également par le bourgmestre Jean-Michel Javaux (Ecolo), certaines communes actionnaires se sont portées partie civile telles que Wanze, Waremme, Visé, Esneux ou Bassenge.

D’autres comme Hannut, en revanche, ont préféré suivre la Province de Liège, laquelle attend pour se prononcer le rapport sollicité par le CA de l’intercommunale Enodia.

Et de son côté, la commune d’Amay, qui dispose de 76 864 parts, a décidé de se laisser le temps d’agir. Et le maïeur de faire référence à une troisième voie de recours possible, soit en l’espèce l’action envisagée par la fédération des DG et consistant à faire appel à un duo d’avocats spécialisés.