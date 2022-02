Ce mercredi soir, le siège social de Total Energies Liège a été victime d'une action militante, du collectif "Liège sans pub". Une station service de la compagnie pétrolière a aussi été visée par l'action à Grivegnée. Comme l'indique le collectif dans un communiqué diffusé tôt ce jeudi, "il s'agit de dénoncer le discours idéologique "d'énergie verte" véhiculé par leur campagne publicitaire en cours".

© D.R.

© D.R.

Ce que dénonce "Liège sans pub" est en effet l'hypocrisie qui se dégage de la campagne publicitaire de Total Energies, cinquième compagnie pétrolière mondiale.

"Votre nouveau fournisseur d’électricité verte et locale, à la maison et sur la route"... tel est le slogan de la compagnie pétrolière qui fait précisément hurler les activistes écologistes.

Ce mercredi matin, ce sont d'immenses bâches publicitaires de 36 m² qui ont été utilisées pour emballer une station service ainsi que pour décorer l'entrée du siège liégeois de la multinationale, "Afin d’enrober également la réalité à notre façon", indique le collectif qui précise que Total est au courant "depuis le début des années 70 des conséquences néfastes de son activité pour le climat". "Par cette action, nous dénonçons l'hypocrisie et le rôle important de Total dans la crise climatique et environnementale que nous vivons".

Décroissance

Plus généralement, le collectif entend aussi dénoncer les expressions "transition énergétique" et "électricité verte". Expressions qu'ils jugent "toxiques" car "empoisonnant les discours idéologiques jusqu'au coeur même des mouvements écologistes. De fait, ces expressions entretiennent l’illusion mortifère d'une croissance infinie dans un monde fini".

Une certaine forme de décroissance est donc plutôt prônée par le collectif qui refuse un débat se focalisant sur "les bonnes et les mauvaises énergies".

"La vrai question est "Comment diminuer notre dépendance aux énergies tout en veillant au bien-être de la collectivité ?". En cette période de tensions et de flambée des prix de l’énergie, en partie dû à la libéralisation du secteur, la deuxième partie de la question revêt toute son importance. Supprimons déjà l’énergie gaspillée par la pub ! Sortons du dogme consumériste ! Pour les générations à venir et nous-même, il est urgent de réduire notre consommation globale pour préserver un futur enviable. Plus tôt on acceptera ce débat, plus on aura de chances d'amortir notre chute", conclut le collectif…

© D.R.