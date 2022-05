Liège Le "Défi Structure 2022" était organisé sur l’esplanade des Guillemins ce mardi 10 mai.

Ils étaient un peu plus de 130 étudiants, ce mardi matin, à avoir fait le déplacement sur l’esplanade de la gare des Guillemins, à Liège. Leur point commun ? Être de futurs ingénieurs industriels, spécialisés en construction. Et ce 10 mai, leurs compétences étaient mises à rude épreuve puisque ces derniers participaient à l’édition 2022 de Défi Structure, un événement lancé voici quelques années par l’Université Catholique de Louvain et dont l’objectif est de réaliser des structures en bois et en acier à grande échelle, conformément à un cahier des charges précis.

"Cette année, il s’agit de concevoir et de construire une passerelle en bois longue de plus de 7 m et pouvant supporter 12 personnes", nous explique Gabrielle Masy, professeur à la HEPL, "c’est-à-dire une charge d’environ une tonne". La manifestation est donc l’occasion de tester les ouvrages en contexte réel. Tel est précisément le but de cette journée de démonstration : "mettre les élèves dans une situation la plus complète possible", poursuit Gabrielle Masy qui évoque ces contraintes de montage, de démontage "ou encore tous les aspects liés à la sécurité".