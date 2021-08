La convention internationale de tatouage, Tox Cit'Ink, sera de retour pour sa 8e édition les 4 et 5 septembre prochains au Country Hall de Liège. L'événement, qui existe depuis 2013, réunira des artistes tatoueurs et tatoueuses mais aussi un stand de piercing et un barbier. Des concerts sont également prévus.

Le masque sera obligatoire puisqu'il est actuellement encore imposé pour les métiers de contact. En revanche, le Covid Safe Ticket n'est pas requis car "la superficie du Country Hall permet une circulation fluide des visiteurs tout en respectant les règles en vigueur", précisent les organisateurs.

Les préventes sont disponibles sur le site de Tickestar. Elles permettront un accès dès 10 h. Les visiteurs pourront également acheter leur entrée sur place à partir de 11 h.