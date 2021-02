Ouverte depuis deux ans, la Vestiboutique Régence, située au centre-ville de Liège, rue de la Régence 51, est l’une des deux vestiboutiques de la Maison Croix-Rouge Liège-Angleur. Elle recherche activement des nouveaux bénévoles pour compléter l’équipe de vente. Gestion du stock de vêtements, mise en rayon, repassage et tri, mais aussi accueil de la clientèle : les tâches sont variées.

Les bénévoles, idéalement, peuvent s’engager 1 à 2 jours/semaine, ou davantage s’ils souhaitent être actifs dans la gestion de l’équipe et du magasin !

La vestiboutique Régence est ouverte normalement du mardi au samedi de 10 à 18 h. On y vend des vêtements de seconde main pour hommes, femmes et enfants, à prix très démocratiques. Les dons de vêtements peuvent être déposés à la Maison Croix-Rouge, rue Darchis, 6-8. C’est également là que peuvent s’adresser les candidats au bénévolat : en appelant le 04/220 95 33.

200 personnes aidées

"Pour la province de Liège, nous comptons 18 vestiboutiques", explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge. "Les recettes engendrées par les ventes de la boutique rue de la Régence servent notamment à financer nos activités envers les personnes sans abri, dont l’accueil solidaire de jour boulevard de la Sauvenière qui permet à quelque 200 personnes chaque jour de se chauffer et de bénéficier d’un repas gratuit."

Les achats dans les magasins solidaires sont très importants pour soutenir la Croix-Rouge qui fait face à des demandes croissantes d’aide depuis la crise du Covid-19. "Et nos ressources ont été cruellement diminuées. Du jour au lendemain, toutes nos boutiques ont fermé leurs portes, nos formations aux premiers secours ont été suspendues et tous les événements sportifs et culturels pour lesquels notre service secours était mobilisé pour assurer la sécurité des spectateurs ont été annulés. Tout cela nous a privés d’un financement important.

Bien plus que des vêtements, dans une vestiboutique vous achetez de l’aide pour ceux qui en ont le plus besoin et une bulle d’air pour la planète !