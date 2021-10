Suite aux inondations catastrophiques qui ont touché la Wallonie en juillet dernier, la générosité a permis à la Croix-Rouge de Belgique (CRB) et à la Rode Kruis Vlaanderen (RKV) de récolter près de 40 millions d’euros. Ces dons seront totalement redistribués aux personnes sinistrées victimes de la catastrophe, endéans un plan d’actions établi jusqu’en avril 2022.La Croix-Rouge de Belgique déploie notamment ce plan d’actions en collaboration avec les 38 communes les plus sinistrées pour aider toutes les victimes des inondations. (*)Depuis plusieurs semaines, l'association va à la rencontre des communes qui définissent leurs besoins prioritaires émanant directement de la population sinistrée. Une convention établie par celle-ci encadre cette aide. Pour utiliser efficacement cet argent en tenant compte des besoins identifiés sur le terrain, les communes peuvent compter sur le conseil des coordinateurs de zone et de l’équipe de la Croix-Rouge.Pour exemple, dans une commune de catégorie 1, la Croix-Rouge de Belgique financepermettant ainsi à plusieurs dizaines de familles de se reloger tout en restant dans leur commune.Grâce aux dons récoltés, la Croix-Rouge de Belgique va financerpour les habitants de la commune de Chaudfontaine ainsi que la certification gaz".Pareillement, l'association a commandé despour la commune de Trooz.explique Pierre Hublet, administrateur délégué de la Croix-Rouge de Belgique. «, pour être redistribués aux habitants. Un lavoir public sera également proposé à tous les sinistrés.Denis Martin, directeur général de la commune de Limbourg commente : «Pour rappel, en septembre, la Croix-Rouge de Belgique a débuté la redistribution de 11 millions d’euros aux victimes les plus précaires, via des versements uniques de 650€ (augmenté de 195€ par personne à charge). Par ailleurs, une enveloppe de 2m€ est consacrée aux élèves sinistrés. Ceux-ci reçoivent une aide via leurs écoles pour de l’achat de matériel scolaire, des repas à la cantine…A noter que plus de 7 millions d’euros ont déjà été dépensés, notamment dans la phase d’urgence, pour les centres d’hébergement (au nombre de 5) et pour les distributions alimentaires (12.000 repas/jour) via 22 points d’accueil Croix-Rouge établis sur toute la zone sinistrée.Toutes les dépenses de la Croix-Rouge de Belgique sont contrôlées chaque année par un organisme externe indépendant, garantissant la bonne utilisation des dons récoltés. Les dons reçus suite aux inondations feront, de la même manière, l’objet d’un rapport spécifique qui sera mis à la disposition du grand public., souligne l'administrateur délégué.(*) Selon la nouvelle catégorisation de la Région Wallonne, il s’agit des 3 communes de la catégorie prioritaire (Limbourg, Trooz, Pepinster), des 7 communes de catégorie 1 (Chaudfontaine, Esneux, Eupen, Liège, Rochefort, Theux, et Verviers) et de 28 autres communes de catégorie 2.