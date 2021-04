Malgré le temps, la Croix-Rouge a dressé un premier bilan alors que se termine le plan hivernal, mais hélas pas la crise sociale…

Le bar à soupe de Verviers

Vu les circonstances et le manque de place, les repas ont été organisés en take away cette saison. 155 personnes différentes sont venues prendre un petit-déjeuner et/ou un dîner, dont 42 femmes et 21 enfants. Cela représente une moyenne de 25 personnes par jour et un total de 2 525 repas offerts. Le bar à soupe continue en version "à emporter", du lundi au vendredi, de 8 à 12 h, avec des petits-déjeuners et des sandwichs le midi.

Le magasin de produits d’hygiène

La Maison Croix-Rouge de Verviers a aidé une cinquantaine de familles en fournissant à prix très modique des produits d’hygiène de base : gel douche, shampoing, brosses à dents, dentifrices, mais aussi serviettes hygiéniques, poudre à lessiver, nettoyant sol, langes… Le magasin reste ouvert tous les lundis matin.

À Verviers, les équipes aident au quotidien au moins une vingtaine de familles très précarisées ainsi qu’une douzaine de sans-papiers et 11 personnes sans-abri. La Croix-Rouge fournit gratuitement des aides alimentaire, vestimentaire ainsi que des produits d’hygiène de base. Elle a distribué des sacs de couchage, des gants, des sous-vêtements, des vestes chaudes, des chaussures, et des produits utiles au respect des normes sanitaires (masques, gel).

L’accueil de jour de Liège

Ouvert le 30 novembre boulevard de la Sauvenière, l’accueil hivernal a été fermé le 17 mars. Il a accueilli 21 600 visites au total et proposé autant de repas gratuits le matin, le midi et le soir !

Chaque jour, plus de 100 personnes en moyenne l’ont fréquenté, dont 10 % de femmes. L’accueil rouvre ses portes le 15 avril et pourra accueillir 20 personnes au maximum.