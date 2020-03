La Croix-Rouge va installer mercredi matin une tente gonflable de 33m² devant les entrées des urgences de six sites liégeois et saint-vithois, indique-t-elle lundi. L'association dit répondre à une demande du groupe santé CHC de Liège. Un secouriste sera mobilisé sur les différents sites afin d'idendifier les patients potentiellement porteurs du virus. "Leur rôle sera de réaliser un 'pré-tri' pour le Covid-19 afin d'identifier les patients suspects, les équiper d'un masque et désinfecter les mains avant de pénétrer dans les murs de l'hôpital via un circuit spécifique", précise la Croix Rouge.

Les hôpitaux prendront en charge la formation et la fourniture du matériel de prévention, indique l'organisation, qui de son côté mettra en standby des ambulances pour assurer le transfert des patients positifs.

La Croix-Rouge dit avoir mis sur pied une task-force interne afin de faire le point quotidiennement sur l'évolution de la situation.

"Pour le personnel ambulancier, la Croix-Rouge se conforme aux directives du SPF Santé Publique et à ses procédures d'hygiène pour la prise en charge des patients potentiellement contagieux", souligne encore l'association.