Élections sociales Le rapport de force reste sensiblement le même pour la province de Liège.

À l’instar des résultats des élections sociales, pour l’ensemble du pays, la CSC garde le leadership en province de Liège. En effet, si dans l’ensemble, la CSC a obtenu 57,5 % des sièges dans les Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et 55,71 % des sièges dans les Conseils d’entreprise (CE), au niveau provincial, la CSC obtient 53,2 % au niveau des CPPT et 51,46 % au niveau des CE, ce qui en fait le premier syndicat liégeois devant la FGTB, (41,18 % au niveau des CPPT, 42,60 % au niveau des CE) et devant la CGSLB (5,48 % pour les CPPPT, 4,58 % pour les CE).

Au niveau du nombre des mandats, la CSC obtient un total de 1613 mandats (soit 52,55 %) contre 1282 mandats pour la FGTB (soit 41,77 %), 157 mandats pour la CGSLB (soit 5,11 %) et 17 mandats cadres (9 CNC + 8 autres listes soit 0,55 %).

De manière plus précise, ce leadership du syndicat chrétien est plus marqué au niveau de Verviers et (surtout) de la communauté germanophone. Sur Verviers, la CSC décroche au global 340 mandats (57,43 %), la FGTB en prend 217 (soit 36,65 %) et la CGSLB 34 (soit 5,74 %).