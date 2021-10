Gaston Merkelbach est le premier président élu par les militants des deux fédérations fusionnées : Liège-Huy-Waremme et Verviers & région de langue allemande. En janvier 2019, la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien naissante avait fait le choix de s’appuyer sur une co-présidence réunissant les présidents des anciennes fédérations, Gaëtan Stas (Liège) et Jérôme Garroy (Verviers). Des élections devaient être organisées en 2020, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Entre-temps, Gaëtan Stas a été appelé à reprendre le secrétariat général de sa centrale à Bruxelles, Jérôme Garroy a poursuivi la mission seul.

Qui est le nouveau président ? Gaston Merkelbach est permanent à la CSC Services publics depuis une vingtaine d’années. Ce natif de Liège, habitant Saint-Nicolas, a grandi dans un milieu militant. Avec un papa syndicaliste à la CSC et une maman active à « Vie féminine », Gaston Merkelbach s’est tout naturellement inscrit aux Jeunes CSC dès ses 14 ans. "Et lorsque je suis entré dans la vie active comme employé au Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, j’ai directement eu envie de dénoncer les injustices que je découvrais autour de moi. C’est ainsi que je suis devenu délégué CSC et que j’ai créé la première section syndicale au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, situe-t-il. J’ai poursuivi ma carrière au Registre Central des Armes tout en m’investissant comme délégué. Et de fil en aiguille, je suis devenu permanent syndical au sein du groupe Justice."

Depuis janvier 2010, Gaston Merkelbach occupe la fonction de secrétaire régional Liège-Verviers à la CSC Services publics. "Les actions interprofessionnelles, intersectorielles et sectorielles relèvent de mon quotidien et font partie de mon engagement militant de tous les instants, avec l’aide de l’ensemble des collègues et des équipes syndicales", insiste-t-il. La présidence de la CSC LVO n’est donc pas une finalité pour lui mais la continuation logique de son engagement militant.

"Présider, c’est tenter de fédérer autour de projets, de propositions, de revendications", explique-t-il. "Présider, c’est être attentif aux enjeux sociaux, politiques et économiques. Présider, c’est travailler en bonne entente avec le secrétaire fédéral, l’adjoint au secrétaire fédéral, les équipes interprofessionnelles, les centrales, les délégué.e.s, les membres du personnel, c’ est être le moteur de la cohésion. C’est aussi pouvoir se reposer sur les équipes syndicales, sur les instances et la collaboration de toutes et tous. Je m’inscris donc dans une présidence constructive, collaborative, combative, attentive et solidaire."

Côté vie privée, Gaston Merkelbach est le papa de deux enfants, une fille de 27 ans et un garçon de 24 ans. Grand supporter du Standard, amateur de cyclisme, il est également passionné de musique. Il a créé, avec Michel Lemmens, en 1994 le festival de Nandrin, une aventure qui a duré 12 ans et dont il garde des souvenirs mémorables.