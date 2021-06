C’est un peu comme la fin d’une hibernation pour tout un secteur… après plus d’un an de mise sous cloche en effet, conséquences des décisions liées à la crise du Covid-19, la culture au sens large s’apprête à refaire surface, ces samedi 12 et dimanche 13 juin, à Liège. Et ce, officiellement.

Ce week-end sera en effet organisée la cinquième édition de l’événement Connexions urbaines, dans le quartier d’Outremeuse.

Connexions urbaines, "c’est le printemps liégeois de la culture qui voit des artistes venus de toutes les disciplines se donner rendez-vous au cœur de leur ville pour proposer l’expression de leur talent et le partager avec le plus grand nombre. Leur terrain d’intervention est l’espace public", expliquent les organisateurs du festival.

Cette édition sera toutefois adaptée aux mesures sanitaires. Au total, ce sont 200 artistes aux univers variés qui investiront le quartier d’Outremeuse, dans quatre lieux différents : la cour de l’Aquilone et son ambiance Garden décontractée ; la place du Tertre, derrière le Trianon, où les enfants seront mis à l’honneur, avec une programmation adaptée des ateliers et bien d’autres surprises ; la cour de l’Auberge de Jeunesse avec sa grande scène poprock, le Musée Grétry pour des concerts intimistes… tout cela le samedi 12 juin - les concerts débuteront globalement vers 13 h -, sans oublier Djud’la Blues Festival, place du Tertre, le dimanche 13 juin.

Stands et marché

À noter qu’au niveau de la place du Tertre, samedi, on retrouvera les stands de Spray Can’Arts, un atelier badges, la Ferme des enfants et le Coin des Copains, de 13 h à 18 h. De 11 h à 22 h, toujours samedi place du Tertre, il y aura le marché à thème d’Artisan&Histoire. Depuis 1990 Artisans et Histoire est une entreprise d’événements, qui a pour but l’animation et l’organisation de marchés publics ou privés dans le domaine de l’histoire des légendes et du fantastique.