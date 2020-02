Souhaitant se rapprocher du grand public et des jeunes pour susciter des vocations, la Défense a ouvert ce lundi un pop-up store en plein cœur de la Médiacité, à Liège. L'armée y restera jusqu'au 14 mars prochain, avec pour espoir d'attirer de nouvelles recrues, en particulier des femmes. En effet, actuellement, la Défense compte 9 % de femmes dans ses rangs et l'armée belge souhaite voir ce pourcentage augmenter. Les profils de techniciens sont également très prisés.

Toute personne qui décide d'aller faire un tour dans le pop-up store pourra discuter avec les militaires présents et obtenir des informations concrètes sur les différents postes au sein de l'armée pour lesquels elle souhaite postuler. Au total, il existe plus d'une centaine de métiers différents au sein de l'armée.

Au cours de l'entretien avec le militaire, il est d'abord question des conditions requises pour pouvoir postuler à la Défense (nationalité, âge...), puis des différents postes auxquels on peut postuler en fonction de ses envies, de son niveau d'étude... Le type et la longueur de la formation militaire en fonction du poste sont également évoqués. Bref, une vraie mine d'informations pour celles et ceux qui sont tentés par une carrière au sein de la Défense. "Il y a déjà pas mal de personnes qui se sont arrêtées, le concept de pop-up store semble marcher.", confirmait ce lundi en fin de matinée le commandant Eric Croquet, "d'ailleurs, durant la semaine du congé de carnaval, les différentes composantes (Terre, Air, Marine et Médicale) seront mises en avant, avec des démonstrations ici à la Médiacité, avec des stands spécifiques, du matériel et du personnel".