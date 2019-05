La diffusion des images d'une partie des sévices infligés par les cinq accusés a été "un des tournants du procès" de l'assassinat de Valentin Vermeesch en 2017, a estimé Me Molders-Pierre, conseil d'Alexandre Hart, l'un des accusés. Ces images, filmées avec la tablette du plus jeune accusé, Killian Wilmet, ont été diffusées jeudi après-midi devant la cour d'assises de Liège, à huis clos. Les jurés, les avocats, les accusés et les parties civiles ont été confrontés à l'horreur jeudi après-midi. Ils ont découvert, en images, une partie du calvaire enduré par Valentin Vermeesch, 18 ans, dans la nuit du 26 au 27 mars 2017. Lors de cette nuit qui lui sera fatale, Alexandre Hart, Belinda Donnay, Dorian Daniels, Loick Masson et Killian Wilmet ont franchi la ligne rouge, torturant Valentin avant de le jeter vivant dans la Meuse, les mains attachées dans le dos.

"Un tournant dans le procès", a relevé Me Molders-Pierre, conseil de M. Hart. Difficile en effet de nier certains faits, certaines implications, après la diffusion de ces images implacables, qui ont glacé le sang de ceux qui les ont vues. Les accusés ont été confrontés à leurs contradictions, un élément mis en avant depuis le début de ce procès devant la cour d'assises de Liège.

Belinda Donnay par exemple a toujours affirmé ne pas avoir assisté aux scènes de masturbation, auxquelles a été contraint Valentin. Les images démontrent pourtant qu'elle était présente, a relevé la présidente. Elle nie aussi avoir assisté à la sodomie infligée à la victime, qui avait été obligée de s'enfoncer une bouteille de bière dans l'anus. Une version qu'elle soutient encore après la diffusion des images. La présidente de la cour et l'avocate générale ont pourtant relevé qu'à tous le moins, elle avait encouragé l'acte, lançant aux quatre garçons "je vous soutiens à 100%" ou "je descends cinq minutes, prenez votre temps". "Je ne me reconnais pas dans mes propos, je ne savais pas de quoi on parlait" lorsqu'elle a dit à ses co-accusés qu'elle les soutenait, a-t-elle affirmé à plusieurs reprises, la voix tremblante et au bord des larmes. "Jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer."

La présidente s'est également agacée que depuis le début du procès, lorsqu'on "pose des questions précises sur des points dérangeants, très souvent, les accusés ne se souviennent plus". Une attitude dénoncée également par Me Wilmotte, avocat des parties civiles. "Après avoir vu tout ça, avec tout ce que l'on sait, deux années après, on continue à mentir, à fuir ses responsabilités sur les questions les plus gênantes. Ça, c'est inacceptable. Je ne sais plus, je ne me souviens pas, c'est effectivement ce à quoi vous (les jurés, NDLR) avez droit, ce à quoi la famille de Valentin a droit", s'est-il indigné.

L'avocat de Killian Wilmet, Me Mercier, a lui tenu à préciser que son client ne tentait pas de cacher la vérité mais avait du mal à l'exprimer.

Le procès se poursuivra vendredi à 09h00 avec la suite du récit des enquêteurs et de la juge d'instruction. Ces derniers ont déjà présenté à la cour jeudi matin le déroulement du début de l'enquête, à partir du signalement de la disparition de Valentin, la découverte de son corps et les premières auditions des accusés, qui se contredisaient déjà.