Tout conducteur est censé avoir déjà été confronté à la DIV, un organe du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. En effet, pour pouvoir circuler sur la voie publique, tout véhicule à moteur (et sa remorque) doit être au préalable immatriculé dans le répertoire des véhicules géré par la DIV. En province de Liège, il existe deux antennes, l'une à Grâce-Hollogne et l'autre à Eupen.

A l'heure où de nombreux citoyens sont amenés, et le seront encore, à faire immatriculer un nouveau véhicule à la suite des inondations survenues à la mi-juillet, il est bon de savoir que l'antenne en région liégeoise, installée dans le zoning de Grâce-Hollogne, vit ses derniers jours. En effet, sa fermeture définitive rue de l'Expansion, à côté de l'Autosécurité, est annoncée pour ce jeudi 9 septembre.

Une nouvelle antenne ouvrira alors le lundi 13 septembre à Wandre (91, avenue de l’Indépendance), sur le site de la station de Liège d'AutoSécurité.