Cette année encore, du 17 au 21 juin prochains, la Fête de la Musique mettra à l’honneur de très nombreux artistes de la scène musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.A Liège, la musique sera partout : 5 jours de concerts gratuits mêleront plus d’une centaine d’artistes amateurs et professionnels ainsi qu'une pléthore de genres musicaux.Des dizaines de concerts pour petits et grands sont à découvrir aux quatre coins de la Cité ardente. Au détour d’une rue, dans des lieux bien connus ou inattendus, les musiciens présents ne cesseront de faire résonner places, parcs et salles de concerts.

Le jeune public



L’espace Georges Truffaut et le Centre culturel de Chênée ouvrent le bal le vendredi 17 juin en matinée dans les cours de récréation des écoles avec, d’un côté, Folk Dandies, de l’autre, Odessalavie.

Samedi 18, dès 10h, au musée Curtius deux des professeurs de l’Académie Grétry présentent le basson et le hautbois à l’attention des 6-7 ans ; suivie d’une audition commentée de leurs élèves.

A partir de 14h30, la Grand Poste propose de découvrir Souaïko, un conte musical, écologique et féérique (dès 5 ans). A deux pas, la place des Carmes vous accueille avec le spectacle musical « Il est temps de rallumer les étoiles » des Superluettes (dès 5 ans également). En fin de journée, les petites têtes blondes traverseront la Meuse jusqu’à l’Auberge Simenon pour y découvrir JenliSisters (2-8 ans), un spectacle des Jeunesses Musicales ; synergie entre l’histoire contée, la musique et l’image, la fiction et la réalité...

Dimanche 19, des contes en musique seront proposés entre 14h et 18h dans la cour intérieure du cloître de l’Espace Prémontrés ainsi qu’une initiation au breakdance au parc Comhaire à 15h (pour les 6-12 ans - Inscriptions recommandées au 0466/045 249).

Musique classique

L’ORW convie le samedi 18 à 16h à un concert participatif et commenté. « Tous en Chœur » : un spectacle musicale varié avec plus de 100 chanteurs, petits et grands, accompagnés au piano et qui inviteront le public à vivre activement le concert.

Toujours le 18 juin, le Conservatoire royal de Liège et l’Académie Grétry invitent à un concert de différents ensembles à vent dans des répertoires et configurations variés (Église Saint-Pholien). Le lendemain, c’est au musée Curtius que l’Académie prendra ses quartiers pour une proposition mêlant musique et danse, tandis que Tom Van Peer fera tinter les carillons de la Cathédrale Saint-Paul et de la Collégiale Saint-Barthélemy.

Amateurs de jazz



Référence incontournable de la scène jazz contemporaine, Aka Moon célèbre ses 30 ans au Centre culturel Les Chiroux le 17 juin à 20h. Ouverture des portes à 19h45.

Le 18 juin, Tukan (jazz-post rock-électro) au Mad Café, ZAÄAR (free jazz psychédélique) au KulturA et LE CRI (jazz-élec-tro-ambiant) à l’Église Saint-Servais sont assurément à découvrir.

Enfin, le dimanche 19, à l’Espace Prémontrés, laissez-vous transporter par du jazz aux sonorités manouches avec Joachim Iannello Trio.

Monde

Vendredi 17 et samedi 18, rendez-vous à l’Aquilone pour deux soirées aux tonalités reggae, dub, latino, funk et percussions - Living Up SoundSystem, Hashes, Favelas Brothers, Sysmo, Djulaïon et Dj Naadgyal.

Le même soir, Kaméléon, projet musical fait de blues, funk, folk, musique orientale, latino, classique et bien d’autres, fera résonner et danser la rue Pierreuse.

Le dimanche, le reggae fait son retour, Comity Roots Reggae et DJ Mobespierre se succèderont tout au long de l’après-midi et de la soirée au parc Comhaire.



Fanfares



Qu’ils soient festifs ou traditionnels, les fanfares seront présentes dans toutes leurs diversités le samedi 18 et le dimanche 19 sur différentes places ou dans certains parcs de la Cité...



Rock



Les incontournables en la matière sont l’Auberge Simenon, KulturA et la MJ Jupille.

Vendredi, dès 18h30, le Collectif 6K Fest a la ferme l’intention de faire trembler l’Auberge... Avis aux amateurs de metal, dub-rock ou encore deathcore : Diluvian, Down To Insanity, Sharks In Your Mouth, Paleface et Seething Akira.

Le même soir, du côté de KulturA, le Collectif Mental et Pop Katari proposent une affiche dark-wave, post-metal et noise punk avec Her Descent, Geezer, Down to Dust et Tunic.

Samedi, retour à un peu de douceur à Jupille pour une soirée entièrement dédiée au rockabilly avec Milly & The silver Dice, Legacy 56 et Dj Lawen.

Rap



Le vendredi 17, Urban Ardent investit la place Gabriel en Roture dès 19h avec une proposition rap – hip-hop (ATLS, Mini et Safari), tandis que le 18, c’est au parc Ste-Agathe que La Baraka en collaboration avec le Kollectif Bunker, la Zone et 4000 proposent une scène slam, hip-hop et rap (Badstation & RCH Recording, La Zone Slam, Jam quatre mille et invités, Amb’N, Mel et Dj Bust et La Clique).

DJ sets



Il y a aura l'embarras du choix. A commencer par le vendredi 17, Supervue Soundsystem en mode afterwork au O!Bar, une proposition Chill Dj sets

avec Bobby B et Bernard Dobbeleer à la Grand Poste, ou encore une afterparty orchestrée par Urban Ardent (Grand Master Rai, Mataya et Johnny Golden) au KUlturA.

Le samedi 18, la nuit sera longue du côté d’Outremeuse, avec une soirée Superfly proposée à l’Auberge Simenon et celle du KulturA en présence de Midnight Voodoo + Nervous Tribe et Cosmic + Ed Isar. Enfin, le dimanche 19, c’est dans le parc du château de Péralta, au terme d’une balade, que vous serez invité à vous poser avec La Planète des Singles.

Toute la programmation sur www.fetedelamusique.be