Un homme de 54 ans et sa compagne âgée de 56 ans risquent 12 mois de prison et une suspension du prononcé devant le tribunal correctionnel de Liège pour des coups et de la négligence envers la fille de l’homme, âgée de 4 ans au moment des faits.

Le 1er septembre 2017, le couple a emmené l’enfant aux urgences car celle-ci n’était plus capable de marcher. Et pour cause, elle souffrait d’une fracture du col du fémur, mais aussi du bassin… Le pire c’est que ces blessures particulièrement douloureuses ont été provoquées la veille du transfert de la victime à l’hôpital !

Selon le parquet et plusieurs médecins, ces fractures ont été provoquées par une torsion des membres et ne pourraient pas être accidentelles. Une version que ne partagent pas les prévenus et la défense. "Elle ne dormait pas", a affirmé le prévenu. "Je lui ai dit plusieurs fois de cesser. Elle a sauté sur le matelas. Elle a glissé, elle est tombée sur le carrelage. Elle ne m’a pas parlé de douleurs pendant la soirée." Une version appuyée par la compagne du prévenu.

Une version démentie par la sœur de la fillette qui a expliqué que celle-ci avait été frappée par son père qui avait bu et avait pleuré toute la nuit. Au lieu de se rendre à l’hôpital, le couple a attendu que le père conduise les enfants à l’école avant d’appeler un taxi. Selon les prévenus, c’est à la demande expresse de la direction qu’ils sont d’abord allés conduire les autres enfants à l’école avant de conduire la fillette aux urgences. Celle-ci a subi une hospitalisation d’environ un mois et n’a remarché que quatre mois plus tard.

"Je ne l’ai pas frappée", a expliqué le père. "Elle est tombée", a continué la belle-mère. "C’est vrai que c’est bizarre, mais je ne vous mentirais pas", a-t-elle conclu.

La défense a relevé qu’un médecin avait écrit qu’il "n’excluait pas l’accident." L’avocat a estimé qu’il y avait un doute qui devait bénéficier à son client. Il a aussi plaidé l’acquittement pour les négligences, estimant que ses clients n’avaient pas eu d’autre choix que d’attendre avant de conduire l’enfant à l’hôpital.