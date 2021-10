La foire de Liège, tant attendue, a ouvert samedi. Une excellente nouvelle pour les forains qui ont été privés de leurs activités, comme d’autres secteurs, durant de nombreux mois !

Néanmoins, même si on pourrait l’oublier en fonction des circonstances dans lesquelles nous sommes parfois amenés à nous retrouver, nous ne sommes toujours pas débarrassés du Covid-19… Raison pour laquelle quelques règles sont en vigueur sur le champ de foire. Ainsi, au-delà des gestes barrières censés à ce stade être bien connus de toutes et tous (port du masque sur l’ensemble du site et sur les attractions, respect de la distance physique et utilisation de gel hydroalcoolique), un sens de circulation a été instauré… Une annonce qui, très vite, a récolté bien plus de moqueries que de félicitations…

Concrètement, ce sens de circulation est matérialisé par des barrières Nadar sur lesquelles des flèches, barrées ou non, ont été apposées. L’objectif étant d’obliger les gens à avancer dans le même sens et ainsi éviter qu’ils ne se croisent… Bien, sur le principe, si ce n’est que ces barrières sont disposées à 3 ou 4 m de distance, parfois bien plus… Les autorités liégeoises misent-elles sur le même sens des responsabilités des citoyens qu’à l’époque où des flèches blanches, de plus de 1 m de long, avaient été tracées sur le sol de certaines artères du centre-ville? Ne les voyaient pas celles et ceux qui ne voulaient pas les voir…

Jusqu’au 14 novembre

Quant au masque, c’est comme partout (et on a pu le constater), se retranchant derrière le fait qu’on est amené à manger et boire sur la foire, certaines personnes continuent de considérer que les règles ne les concernent pas… Aussi, très logiquement, le Covid Safe Ticket n’est pas requis pour accéder au champ de foire…

Sinon, réjouissons-nous de retrouver quelque 175 attractions, manèges et baraques à croustillons, lacquemants et autres hamburgers le long du boulevard d’Avroy et ce, jusqu’au dimanche 14 novembre. Épinglons la nouveauté de cette année, le Techno Power. Un manège aux couleurs de personnages Marvel qui envoie rapidement tournoyer dans les airs les amateurs de sensations fortes.

À noter que deux journées à tarifs réduits sont prévues les jeudi 4 novembre et dimanche 14 novembre. Suivez les nouvelles de votre foire préférée sur la page Facebook "Foire de Liège Officiel".