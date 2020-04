Ce mardi, la Fondation Vicky et Alexis a offert des œufs de Pâques et des jeux aux enfants hospitalisés au Mont Légia. En effet, en ces temps de confinement, les enfants n’ont plus accès à la salle de jeux commune et sont confinés dans leurs chambres.

"Les moments que nous vivons sont, à bien des égards, une catastrophe qui nous dépasse et ne se limite pas à notre petit pays", indique Benoît Robert, le Président de la Fondation Vicky et Alexis créée en 2010 à la suite de l’explosion de la rue Léopold à Liège. La Fondation finance de nombreux projets pour les victimes de catastrophes. Elle est en contact avec le service pédiatrique car elle va offrir de petites voitures électriques pour permettre aux enfants de se déplacer. La Fondation a décidé de gâter les enfants hospitalisés au MontLégia en cette période de confinement.

"Cette catastrophe touche des malades qui doivent lutter pour combattre ce virus et touche aussi le personnel soignant qui se dévoue sans compter pour sauver des vies et cela, au détriment parfois de leur propre santé. La Fondation a décidé d’offrir quelques jeux et des chocolats aux enfants afin qu’ils puissent un peu s’évader du confinement strict qui les maintient dans leurs chambres. Par ailleurs, elle souhaite aussi mettre à l’honneur et remercier le personnel soignant en lui offrant quelques douceurs chocolatées".

Commerces solidaires

Plusieurs commerces Hannutois ont participé à l’opération. "J’ai obtenu 15 % de réduction du magasin Broze lors de la fourniture de 40 kits contenant des jeux, des bricolages, des livres qui seront offerts aux enfants. L’achat de ces kits se porte à 1 500 euros. L’AD Delhaize nous a offert 55 sachets d’œufs de Pâques et 40 peluches. L’Intermarché nous a offert 10 kilos d’œufs en chocolat et nous avons acheté 57 Kinder Surprise pour 398,43 euros et le Maquet Déco nous a fourni les sacs".

La fondation a aussi décidé de remercier le personnel soignant. "Quarante kits seront distribués aux enfants et 15 sachets de chocolats seront offerts au personnel soignant. Il semble important de les remercier pour leur dévouement. La valeur marchande des objets est de 2 500 euros".