À la rentrée 2021, Natagora ouvre ses formations aux amateurs de nature dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Sur Liège, les plantes sont mises à l’honneur.

Voici plus de 18 ans que Natagora organise en effet, des formations itinérantes, changeant de ville à chaque rentrée. Depuis le lancement de la formation ornitho en 2003, l'association de protection de la nature a étoffé son offre et a mis sur pied six autres formations : chiroptérologie, éthologie, entomologie, botanique, herpétologie et photo nature.

En province de Liège, la classe de botanique s'ouvre donc à la prochaine rentrée scolaire. La "formation bota" propose à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances de découvrir toute la richesse floristique de notre pays !

"Natagora propose des formations complètes qui privilégient l'apprentissage par l'expérience et le contact direct quel que soit le sujet étudié. Les cours donnés en classe permettent de consolider les savoirs acquis sur le terrain. L'équipe de formateurs est composée de nombreux naturalistes de tous horizons. En somme, une belle aventure humaine au service de la nature.", explique Olivier Dupont, assistant de projet Formations. Avis aux amateurs.