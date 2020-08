La foudre s’est abattue mercredi sur un train qui circulait entre Voroux et Waremme, sur la ligne 36 Bruxelles-Liège, indique Arnaud Reymann, porte-parole d’Infrabel. La foudre s’est propagée à un autre train qui se trouvait derrière sur la même ligne. La caténaire et le pantographe ont fondu et se sont soudés, causant l'arrêt des deux trains.



L’incident ne revêt cependant pas de risques pour les 66 voyageurs concernés, qui ont pu être évacués 1h30 plus tard "via un train qui passait par là", précise le porte-parole.



La circulation des trains s’effectue pour l’instant sur une seule voie entre Bruxelles et Liège. "Nos équipes devront travailler toute la nuit, les travaux vont être longs", ajoute Infrabel dont l'urgence est de réparer au plus vite. "Il y a peu de chance que la situation soit rétablie pour demain matin". Des retards et suppressions sont possibles.

Des navettes de bus ont été mises en place comme solution de remplacement.