L’enquête diffusée par la RTBF dans le cadre du magazine "Investigation" sur la construction de la gare de Mons a mis en exergue le coût pharaonique du chantier, passant de 37 millions au départ… à 324 millions d’euros. Depuis, l’affaire fait grand bruit dans le pays d’autant que d’autres gares ont aussi bien besoin de moyens. C’est le cas de la gare de Verviers qui attend toujours une rénovation digne de ce nom, en l’occurrence de son parvis.

Ce vieux dossier s’est invité au conseil communal de ce lundi soir par la question de la jeune conseillère indépendante Laurie Maréchal, qui a demandé à la Ville de faire pression auprès d’Infrabel, souhaitant également le déménagement du parking des bus à l’arrière: "Une gare est une des principales portes d’entrée d’une ville et la situation transitoire qui s’est installée depuis des années n’est pas digne de l’accueil que nous souhaitons pour tous ceux qui passent à Verviers ou que nous voudrions y attirer".

Rétroactes. En 2014, Infrabel entame unilatéralement le redimensionnement du tunnel sous la place de la Victoire et le parvis pour permettre le passage des wagons à deux étages. Lors de ces travaux, la conseillère rappelle "la perte par la SNCB des pierres des escaliers, les blocs de béton posés pour boucher le trou des escaliers ou en encore le revêtement visiblement posé sans permis".

Alors que les bus se trouvaient délocalisés rue de Bruxelles dès 2014, ils reviennent en 2018 sur le parvis, avec l’aval des TEC et de la Ville pour sortir du conflit avec les riverains rue de Bruxelles dû aux nuisances. Pour ce faire, il est accepté qu’un tarmac soit placé dans l’urgence pour permettre un retour rapide, via un aménagement temporaire… Depuis c’est le blocage entre la Ville et Infrabel qui "refuse de payer un nouvel aménagement moderne ambitieux", précise l’échevin de l’Urbanisme Freddy Breuwer dans sa réponse, soulignant qu’il y a bien "un manque d’égards de la SNCB et plus encore d’Infrabel vis-à-vis de Verviers".

Une réunion Ville-SNCB était fixée début 2020 puis reportée à cause du Covid, en juillet mais annulée par la SNCB vu l’instabilité politique. Et l’échevin de conclure : "Je vais reprendre mon bâton de pèlerin, je refuse de rester à quai !".