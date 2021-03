Liège Trop sobre, manque d’ambition… la SNCB défend pourtant cette gare "écolo".

Trop de béton, de mortier, de gris… gare trop minérale ; sobre à l’excès, manque de convivialité, manque d’ambition pour la gare la plus centrale de la métropole, une gare au rabais, conséquence d’un chantier dispendieux aux Guillemins voici quelques années"… Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le futur "profil" de la gare Saint-Lambert, anciennement gare du palais, ne fait pas l’unanimité et les observateurs sont nombreux à se lâcher sur les réseaux. Clairement en effet, les caractéristiques esthétiques de cette gare qui se veut sobre et fonctionnelle ne séduisent guère. D’ailleurs, la SNCB n’a pas mobilisé de cabinet d’architecte au patronyme ronflant pour dessiner ses contours… à Liège en effet, il n’est pas question d’avoir deux gares Calatrava. Mais quand même, pour cette gare située au cœur de la Cité ardente, qui se présente comme une plateforme multimodale majeure pour la mobilité liégeoise… ne fallait-il pas un peu plus d’ambition ?

Face aux critiques et alors que l’enquête publique doit s’achever ce 12 mars, la SNCB se défend et parle d’une gare moderne et durable dans sa conception. "Le projet de nouvelle gare de Liège-Saint-Lambert s’inscrit dans la politique de la SNCB d’accueillir tous les voyageurs dans les meilleures conditions de confort et d’accessibilité, tout en diminuant la consommation d’énergie de ses installations", nous explique en effet le porte-parole de la SNCB, en détaillant les points forts de ce nouveau bâtiment.