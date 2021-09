Après avoir dû annuler à deux reprises la 60e édition de la brocante Terre en 2020 suite à la crise sanitaire, l’ONG Autre Terre est ravie de pouvoir annoncer qu’elle aura enfin lieu les 1er et 2 octobre prochains ! Pour rappel, cet événement semestriel réunit plus de 500 exposants et plus de 10 000 visiteurs par édition, "ce qui en fait un des plus importants événements du genre en Wallonie", se réjouissent les organisateurs…

"En 2020, nous avons tout mis en œuvre pour organiser nos deux brocantes ; malheureusement, la situation sanitaire ne nous a pas épargnés. C’était une année difficile car nos brocantes nous permettent avant tout de financer nos projets dans le Sud. Sans elles, nous avons dû redoubler d’efforts pour continuer, malgré tout, de soutenir les 7 000 agriculteurs au Mali, Sénégal, Burkina Faso et au Pérou", explique Catherine Dehandtschutter, chargée de l’événement.

Le vendredi soir dès 18h et jusqu’à 21h sera consacré à la vente des objets de brocante de Terre. Le samedi dès 8h et jusqu’à 16h aura lieu la grande brocante traditionnelle extérieure sur les parkings des entreprises du groupe Terre, mais aussi dans la 2e et 4e Avenue du Parc Industriel des Hauts Sarts.

Un bar et de la petite restauration sont prévus durant les deux jours.