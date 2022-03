Voilà une exposition qui cadre bien tristement avec l'actualité... Après Bastogne, Verdun et Sarrebruck (Allemagne), l'exposition itinérante, immersive et participative "Our Common Heritage" vient de s'établir en province de Liège, plus précisément sur le site de Blegny-Mine. Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet Interreg Grande Région (fonds européen favorisant la coopération entre régions), y est à découvrir jusqu’au 14 mai prochain.

"Our Common Heritage" aborde "de manière originale et tout à fait inédite l'histoire vécue dans les territoires transfrontaliers de la Grande Région, de l’aube du 20e siècle à la création de l’Europe. Une histoire dont l’empreinte marque toujours le contexte géopolitique actuel. Cette exposition vous permettra de découvrir les conditions de vie et les événements marquants qui se sont déroulés en France, Belgique, Allemagne et Luxembourg durant ces décennies. Une excellente opportunité d’explorer le passé commun de ces territoires unis par cette histoire partagée", précise-t-on du côté de l'organisation.

La visite débute avec des albums photos géants qui témoignent de la vie civile et militaire en Grande Région, tout au long de ces décennies mouvementées. Les albums photos constituent le corps de la scénographie et s’organisent autour du container au sein duquel les visiteurs seront amenés à vivre une aventure présentée comme spectaculaire et immersive. "Vous y partagerez, comme si vous y étiez, les souffrances et les joies des habitants français, allemands, belges et luxembourgeois grâce aux images et à la bande-son".

L'expérience interactive est divisée en 5 grandes périodes: l'avant Première guerre mondiale, la Première guerre mondiale, l'entre-deux-guerres mondiales, la Seconde guerre mondiale et l'après Seconde guerre mondiale et les débuts de la construction européenne.

A noter qu'il est possible de partager des souvenirs de ces périodes (photos, cartes postales, lettres) sur le site Internet de l'exposition (www.expo.landofmemory.eu).

L'exposition est accessible gratuitement, tous les jours de 9 h à 17 h en semaine et de 10 h à 17 h 30 le week-end. Fermeture exceptionnelle les 19 et 20 avril.

Après Blegny-Mine, "Our Common Heritage" partira pour Spincourt (région Grand Est, en France, du 20 mai au 9 août) puis Hosingen (Luxembourg, du 15 août au 29 octobre).