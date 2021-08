Les équipes de HELMo sont sur le pont et préparent activement la rentrée 2021 : une reprise en présentiel à 100 % avec balises : port du masque, désinfection et aération régulière. Un rentrée très attendue par tous pour "enfin retrouver, recréer du lien social et faire revivre notre collectivité", commente la Haute Ecole.

Inondations



HELMo ouvre par ailleurs deux nouveaux cursus. La Haute Ecole propose désormais un Bachelier Instituteur.trice Primaire en horaire adapté ainsi qu’un Master en Sciences infirmières (Master organisé en collaboration avec l’ULiège, la HERS et la HEPL). Plus d'infos sur www.helmo.be/formations

Deux implantations de HELMo ont été sévèrement touchées par les inondations du mois de juillet : le Campus de l’Ourthe, à Angleur (HELMo Gramme, Ste-Julienne et St-Laurent) et HELMo Saint-Roch, à Theux.Grâce à la mobilisation et aux efforts de nombreux volontaires et collaborateurs, "les deux sites ont été entièrement nettoyés et réhabilités !", se réjouit la Haute Ecole.En amont de la rentrée, les campus et instituts de HELMo rouvrent leurs portes, en présentiel et sur rendez-vous, ce samedi 4 septembre.Une nouvelle et ultime possibilité offerte aux futurs étudiants pour s’orienter, visiter les sites et poser toutes leurs questions! Plus d'infos sur www.helmo.be/portes-ouvertesCette rentrée marque également le lancement de nouveaux projets :Premièrement, le lancement du chantier du Campus des Coteaux. Le site de HELMo Sainte-Croix (Hors Château) a été repensé et sera modernisé et agrandi afin de devenir un véritable campus pédagogique. Le chantier débutera mi-septembre avec de nombreux aménagements pour permettre le bon déroulement des activités d’apprentissage.Autre nouveauté : l’ouverture de la Maison des Kots dans une maison communautaire complètement remise à neuf. De nouveaux kots-à-projets voient également le jour et notamment un « Kot Musique » ! Plus d'infos sur www.helmo.be/logement