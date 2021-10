Ce lundi 4 octobre, la HEPL a « lancé » officiellement l’année académique 2021-2022 autour du thème de la sécurité sociale au 21e siècle, thème illustré par les interventions de Jean-Pascal Labille et Harald Franssen.

Inaugurée par Annick Lapierre, directrice-présidente de la HEPL, et par Muriel Brodure-Willain, députée provinciale de l’Enseignement, de la Formation et de la Transition numérique, cette séance de Rentrée académique a rassemblé la communauté HEPL ainsi que ses partenaires pour évoquer ensemble l’histoire de ce système solidaire : la sécurité sociale. La thématique de cette Rentrée académique se voulait proche des différents domaines d’enseignement de la HEPL mais aussi proche de l’ensemble des citoyens. En effet, la sécurité sociale les accompagne tout au long de leur vie, tant personnelle que professionnelle.

De par sa nature, la sécurité sociale s’inscrit dans les valeurs de l’Enseignement de la Province de Liège, comme l’a rappelé la députée provinciale Muriel Brodure-Willain dans son discours d’introduction : « Il nous paraissait important que cette thématique soit au cœur de cette année académique, et plus encore depuis les récentes crises que nous venons de traverser, et qui ont mis en lumière la belle solidarité qui liait entre eux les Hommes dans les moments difficiles. Au travers de nos cours et de notre vie au quotidien, il est primordial de rappeler à nos étudiants que tous ces acquis sociaux ont été gagnés de haute lutte ! »

Frédéric Delfosse, journaliste à RTL-TVI et maître-assistant à la HEPL, a facilité les échanges entre les différents intervenants de cette cérémonie.

Personnalité emblématique de la thématique, Jean-Pascal Labille, secrétaire général de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes (UNMS - Solidaris) et ancien ministre des Entreprises publiques, de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes, a évoqué le passé et le présent, sans oublier de tracer quelques pistes pour l’avenir de la sécurité sociale : « L’État social n’est pas le problème, mais la solution aux défis qui sont devant nous. »

Harald Franssen, scénariste et illustrateur liégeois, a ensuite répondu aux questions de Frédéric Delfosse sur la sécurité sociale telle qu’il la présente dans sa bande dessinée « Un cœur en commun – La belge histoire de la sécurité sociale ».

Publiée à l’occasion des 75 ans de la sécurité sociale belge et empreinte du vécu de son auteur, elle combine, au travers de trois histoires et de trois époques, à la fois références historiques et émotions : « Je me suis basé sur un parcours personnel, celui de ma fille, mais romancé. »

Une exposition



Dès le 25 octobre 2021 et jusqu’au 9 novembre 2021, l’Agora du Campus 2000 de la HEPL (Jemeppe-sur-Meuse) abritera l’exposition « Le droit de vivre ». Née de la collaboration de trois artistes, elle retrace d’une manière originale l’histoire de la sécurité sociale belge grâce aux dessins d’Harald Franssen. Ceux-ci décorent les murs d’une structure métallique, conçue par Antoine Folon, qui symbolise une usine au cœur de laquelle s’élève un arbre créé par Alain Ruelens.

Chacun des éléments participe directement à la figuration de la sécurité sociale.

La communauté HEPL, les élèves de l’enseignement secondaire et le public pourront s’immerger dans cet univers et en découvrir la symbolique. L’accès se fera obligatoirement sur réservation auprès de Laurence Hermesse (tél. : 04 279 55 63 - E-mail : laurence.hermesse@provincedeliege.be) et durant les périodes d’ouverture de la HEPL.

La solidarité



La solidarité est aussi au cœur de la HEPL. En 2020-2021, celle-ci a mis en place plusieurs formes de soutien au bénéfice de ses étudiants. On peut citer : des aides financières pour l’acquisition d’un ordinateur et/ou d’une clé 4G, pour lutter contre la précarité menstruelle, la distribution de colis alimentaires solidaires, le renforcement de sa collaboration avec le service provincial Openado mais aussi le lancement de salles d’études virtuelles par son service d’Aide à la réussite. Ces projets restent bien entendu une priorité pour l’année 2021- 2022.

En ce début d'année, la HEPL rassemble pas moins de 9800 étudiants, nombre en augmentation par rapport à 2020-2021. Ces étudiants se répartissent parmi les 60 formations, soit plus de 30 bacheliers, 7 masters et 14 spécialisations, que propose la HEPL.

Elle tient aussi à rester en phase avec le monde professionnel. Ainsi, de nouvelles formations et orientations ont été lancées en septembre 2021 : un Master en Sciences infirmières (en collaboration avec Helmo, ULiège, HERS) et une option BIM (Building Information Modeling) pour le Bachelier en Construction. Elle travaille également à l'élaboration de cursus pour 2022 : un Master en Expertise comptable, un Bachelier en Audiologie et un certificat en Nutrition.