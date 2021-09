Le toit de la brasserie d’AB InBev à Jupille est déjà équipé de 6 000 panneaux photovoltaïques. 2 111 panneaux supplémentaires vont y être installés. Ceux-ci produiront 767 000 kWh d’énergie verte par an. L’électricité générée sera entièrement consommée par la brasserie elle-même, qui pourra ainsi brasser environ 20 millions de bouteilles de 25 cl de Jupiler supplémentaires de manière écologique chaque année. Dauvister, filiale de Luminus, assurera l’installation et la mise en service de la nouvelle installation photovoltaïque.

100 % d’électricité verte

"En tant que brasserie durable, nous avons un rôle d’exemple à jouer et nous nous efforçons continuellement de réduire notre impact sur l’environnement, commente le directeur de la brasserie à Jupille Kristof Daskalovski. La brasserie à Jupille fonctionne à 100 % avec de l’électricité renouvelable grâce à nos panneaux solaires et aux certificats verts. En outre, ce projet vert est d’autant plus beau que nous pouvons également y impliquer les habitants de Jupille et nos propres collaborateurs."

Un co-investissement

Les collaborateurs d’AB InBev et les riverains peuvent co-investir à cette installation via un système de prêt participatif via Mozzeno sur 60 mois qui leur rapportera un taux brut moyen de 3 %. Le montant investi est remboursé progressivement tous les mois avec les intérêts, explique AB InBev.

L’investissement est possible à partir de 250 euros, avec un maximum de 4 000 euros. Les collaborateurs d’AB InBev et les riverains se verront accorder la priorité durant un mois. Ensuite, le prêt participatif sera ouvert au grand public.

"Nous sommes heureux de pouvoir accompagner AB Inbev dans sa transition énergétique, se félicite Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus. Nous installons des panneaux photovoltaïques non seulement ici à Jupille, mais avons également pu le faire sur le toit de sa brasserie à Louvain et à Hoegaarden. Comme à Louvain, nous voulons emmener les habitants de Jupille dans cette aventure durable. C’est en nous unissant que nous parviendrons à construire un avenir énergétique neutre en CO2."

Le bourgmestre Willy Demeyer se réjouit également que les habitants de Jupille puissent apporter leur contribution à un avenir plus vert : "Je suis heureux de cette alliance verte des habitants de Jupille avec la Brasserie qui a depuis toujours eu un rôle social important dans le quartier. Il s’agit d’un nouveau projet d’ampleur pour rendre le savoir-faire brassicole plus durable et profitable à l’environnement. J’en suis fermement convaincu, nous ne relèverons le défi climatique qu’ensemble : citoyens et entreprises alliés au savoir-faire scientifique."