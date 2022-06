Cinq nuits de fermeture totale de la liaison E25-E40/A602 sont prévues du dimanche 12 juin au vendredi 17 juin pour y exécuter les travaux trimestriels classiques d’entretien. Ces fermetures permettront également de poursuivre la préparation des travaux de réhabilitation durables qui se tiendront pendant les congés d’été.

Afin de limiter l’impact sur le trafic, la liaison sera totalement coupée à la circulation de nuit, de 22 h (fermeture progressive des accès dès 20 h 30) à 6 h (réouverture progressive dès 5 h).

Attention, durant la première nuit, la fermeture progressive en direction du Luxembourg débutera vers 18 h, afin de permettre la réparation d’un joint de dilatation.

Les fermetures porteront sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35 Avroy/Laveu et l’échangeur n°39 Chênée.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.

Pour rappel, ces fermetures permettront notamment d’effectuer divers nettoyages, l’entretien de la ventilation ainsi que des équipements électromécaniques. Ces opérations sont nécessaires pour assurer les conditions de sécurité requises pour circuler sur la liaison E25-E40/A602.

Elles permettront également de poursuivre la préparation de la réhabilitation durable de la liaison E25-E40/A602 qui aura lieu pendant les congés de cet été.

Dans une optique d’optimalisation des chantiers, la signalisation pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison (entre les sorties Embourg et Chênée et entre les sorties Bonne Fortune et Avroy/Laveu dans les deux sens de circulation) pour effectuer d’autres travaux d’entretien. Une seule bande de circulation sera parfois accessible dans ces zones d’approche. Des accès et sorties situés dans ces zones pourront être fermés pendant certaines nuits. Des déviations locales seront alors mises en place.