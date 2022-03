La Sofico informe les usagers de la fermeture prochaine de la liaison E25-E40/A602, dans le cadre des opérations d'entretien trimestriel. Ceci est prévu durant 6 nuits, entre ce samedi 12 mars et le vendredi 18 mars.

Afin de limiter l'impact sur le trafic, la liaison sera totalement fermée de nuit, de 22 h (fermeture progressive des accès dès 20 h 30) à 6 h (réouverture progressive dès 5 h). A noter que la première nuit, la fermeture sera prolongée jusqu’à 10 h, le dimanche 13 mars donc, afin d'achever des remplacements de disjoncteurs électriques du centre Tilleuls, ce qui avait été entamé avant les inondations.

Ces fermetures se feront dans les deux sens de circulation, entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°39 "Chênée", durant les nuits du samedi 12 au dimanche 13 mars, du dimanche 13 au lundi 14 mars, du lundi 14 au mardi 15 mars, du mardi 15 au mercredi 16 mars, du mercredi 16 au jeudi 17 mars et du jeudi 17 au vendredi 18 mars. Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604 (itinéraires S1 et S20).

La Sofico rappelle que ces fermetures trimestrielles permettent d'effectuer divers nettoyages, l’entretien de la ventilation ainsi que des équipements électromécaniques.

"Dans une optique d’optimalisation des chantiers, la signalisation pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison (entre les sorties "Embourg" et "Chênée" et entre les sorties "Bonne Fortune" et "Avroy/Laveu", dans les deux sens de circulation) pour effectuer d’autres travaux d’entretien. Une seule bande de circulation sera parfois accessible dans ces zones d’approche", précise-t-on.

A noter également que des accès et sorties situés dans ces zones pourront être fermés pendant certaines nuits. Des déviations locales seront alors mises en place.