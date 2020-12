Afin d’offrir des conditions optimales de sécurité et de mobilité aux usagers qui empruntent la liaison E25-E40, 5 nuits de fermeture d’affilée sont prévues à partir de ce dimanche 6 décembre pour exécuter les travaux trimestriels d’entretien. La liaison sera totalement coupée à la circulation uniquement de nuit, de 21h30 à 6h, afin de limiter l’impact sur le trafic.

Cette fermeture portera sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l’échangeur n°39 "Chênée" les nuits du dimanche 6 au vendredi 11 décembre.

Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.

Pour rappel, cette fermeture de la liaison permettra notamment d’effectuer divers nettoyages, l’entretien de la ventilation ainsi que des équipements électromécaniques. Elle sera également l’occasion pour les services de secours de réaliser divers exercices.

Dans une optique d’optimalisation des chantiers, la signalisation pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison (entre les sorties "Embourg" et "Chênée" et entre les sorties "Bonne Fortune" et "Avroy/Laveu", dans les deux sens de circulation) pour effectuer d’autres travaux d’entretien. Une seule bande de circulation sera parfois accessible dans ces zones d’approche. Des accès et sorties situés dans ces zones pourront être fermés pendant certaines nuits. Des déviations locales seront alors mises en place.

Ce regroupement de chantiers d’entretien permet de réaliser des économies en effectuant une seule pose de signalisation, de moins impacter le trafic et d’assurer une meilleure sécurité des ouvriers en utilisant une signalisation fixe.

En 2019, la moyenne de fréquentation de la liaison E25-E40/A602 s'élevait à environ 75.000 véhicules par jour.