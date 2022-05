Elles seront également mises à profit pour réaliser des opérations de maintenance. La liaison sera totalement coupée à la circulation de 22 h (fermeture progressive des accès dès 20 h 30) à 6 h (réouverture progressive dès 5 h). Cette fermeture portera sur les deux sens, entre les échangeurs Avroy/Laveu et Chênée.

Les déviations habituelles seront mises en place via les itinéraires S1 et S20. Comme annoncé, le travail continue pour remettre les équipements à leurs niveaux nominaux de sécurité dans les tunnels. Les opérations qui nécessiteront des fermetures de plusieurs journées d’affilée et donc qui engendreront un impact plus conséquent sur la mobilité seront regroupées autant que possible pendant les congés scolaires de cet été.