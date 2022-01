Selon Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en Belgique, le réseau haute tension liégeois a besoin d’être restructuré. Le réseau étant vieillissant, des adaptations sont nécessaires afin de faire face aux besoins actuels et futurs, tout en optimisant l’organisation dudit réseau.

Dans le cadre du projet global de restructuration du réseau haute tension liégeois, il est question, ici, de la liaison électrique aérienne 150 kV entre le poste électrique de Gramme à Huy et celui de Rimière à Neupré. Construite en 1933, celle-ci est arrivée en fin de vie. D’une longueur de 14,7 km et composée de 46 pylônes en treillis métalliques, cette liaison traverse les communes de Huy, Modave, Nandrin, Tinlot et Neupré.

Après avoir obtenu le permis en vue du démontage de la liaison Gramme-Rimière 150 kV, Elia annonce désormais le démarrage imminent des travaux.

"Le chantier de démontage se déroulera en plusieurs étapes, chacune étant précédée d’une phase préparatoire. En premier lieu, ce seront les conducteurs électriques qui relient les pylônes entre eux qui seront retirés tronçon par tronçon et rembobinés directement à l’aide des tireuses-freineuses", précise-t-on chez Elia.

Ensuite, il s’agira de démonter les pylônes et leurs fondations, qui seront évacués par camions. "À la fin du chantier, le terrain sera remis en état et un état des lieux de sortie sera réalisé", ajoute-t-on chez Elia.

À noter qu’il est prévu que le chantier se déplace d’ouest en est. Les travaux débuteront dans le courant du mois de février et doivent se dérouler tout au long de l’année.

Elia informe les riverains qu’il leur est possible de localiser la liaison Gramme-Rimière 150 kV à démonter, ainsi que les pylônes qui la composent, grâce à une carte interactive. Celle-ci est accessible sur le site internet d’Elia ou directement via ce lien : https://bit.ly/3tpdkD.

Les riverains ont également la possibilité de contacter les équipes du projet, soit en adressant un e-mail (projetriverains@elia.be), soit via le numéro de téléphone gratuit 0800/18 002.