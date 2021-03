SERAING Des craintes pour l’environnement, la faune et la flore, la santé des citoyens...

Manifestement, bon nombre d’interrogations et d’inquiétudes ont été exprimées vis-à-vis de l’enquête publique relative à la demande d’Elia (gestionnaire du réseau de transport d’électricité haute tension en Belgique) pour la construction d’une nouvelle liaison électrique souterraine entre la centrale Luminus à Seraing et le poste haute tension de Rimière à Neupré… Des craintes pour l’environnement, pour la faune et la flore mais aussi pour la santé des citoyens, comme l’a souligné Jonathan Stas, conseiller communal MR, qui remplace Mélissa Trévisan durant son congé de maternité.

Le tracé de cette liaison électrique souterraine est d’environ 10 km, dont environ 6 km sur Seraing, empruntant des routes et bois. Ce qui implique un déboisement des zones concernées. "Dix mètres de large sur 5 km de tracé, cela fait 50 000 m² d’arbres en moins !, a-t-il relevé, craignant ainsi la disparition d’espèces animales alors que le dossier fait état de "4 sites de grand intérêt biologique dans un rayon de 2 km, dont 2 sites Natura 2000".

Sortie du nucléaire