A force de travail, il sera à nouveau possible de circuler sur toute la longueur de la liaison E40-E25 et ce, dès la mi-octobre. Ainsi, le segment compris entre l’échangeur n°38 “Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile” et l’échangeur n°37 “Val-Benoît/Seraing/Marche” pourra être rouvert. Il s’agit de la dernière portion de la liaison fermée à la circulation suite aux dégâts causés par les inondations. Il sera donc à nouveau possible de circuler sur toute la longueur de la liaison mais avec des conditions restreintes de circulation (nombre de bandes, vitesse maximale,…) indispensables à la sécurité des usagers.

L’objectif est d’ouvrir aux véhicules légers comme aux poids lourds cette dernière partie de la liaison qui comprend le tunnel des Grosses-Battes, la tranchée ouverte du Canal de l’Ourthe ainsi que la tranchée couverte de Kinkempois. Les conditions de circulation qui seront en vigueur sur ce tronçon et sur l’ensemble de la liaison à partir de la mi-octobre seront évaluées et précisées en fonction de l’évolution des travaux de remise en état lors d’une réunion qui se tiendra fin septembre.

Les principaux dommages en lien avec les inondations ont été enregistrés au niveau des infrastructures situées en rive droite de la Meuse et donc notamment sur ce tronçon compris entre “Val-Benoît” et “Grosses-Battes”. Elles ont été complètement submergées d’eau, tout comme les locaux techniques qui les bordent.

Au moins 250.000 m3 d’eau ont été pompés au total dans le tunnel des Grosses Battes, la tranchée couverte de Kinkempois, la tranchée ouverte du Canal de l’Ourthe et les locaux techniques adjacents.

Après les opérations de pompage, de nettoyage et les premières réparations qui ont duré des semaines sur cette partie, l’heure était au diagnostic : l’électricité, l’éclairage, les caméras, la signalisation dynamique, la ventilation n’y étaient plus fonctionnels, ne permettant plus de remplir les prérogatives de sécurité indispensables dictées par une directive européenne.

A l’heure actuelle, les travaux à réaliser sur l’ensemble de la liaison suite aux dégâts causés par les inondations pour la réouverture en mode dégradé sont estimés à plus de 2 millions, qui seront financés par la SOFICO. Par ailleurs, une remise à niveau des équipements, entamée depuis quelques temps sera poursuivie, voire accélérée pour restaurer au plus vite et complètement l’ensemble des fonctionnalités.

Rappellons qu’en moyenne, 70.000 à 90.000 véhicules empruntent chaque jour la liaison E25-E40/A602, autant de véhicules qui doivent circuler actuellement sur un itinéraire alternatif.