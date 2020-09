Le 1er octobre prochain, le TEC lancera son nouveau réseau structurant de lignes de bus "Express". Complémentaires à l’offre de transport existante, ces lignes voulues confortables et rapides, permettront de relier une ville à l’autre, en toute sécurité, avec Wifi et ports USB à bord.

Ce vendredi le ministre de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) était présent sur le site du zoning des Plenesses afin de présenter la ligne de bus express E21, reconnaissable par sa couleur jaune, qui reliera Malmedy à Verviers.

"Nous avons décidé avec le gouvernement d’amplifier l’offre de transport en commun sur cette législature. L’objectif est d’amener le citoyen à faire le choix du transport multimodal en lui offrant d’autres solutions de mobilité. Le travailleur peut prendre le train puis le bus jusqu’à son lieu de travail où il y a absence de chemin de fer", a expliqué le ministre qui souhaite amplifier ces lignes de bus dans d’autres parcs économiques. "On vise une quarantaine de lignes express d’ici la fin de la législature".

Voici longtemps que le Plenesse Club, uniquement desservie par la ligne 717, était dans l’attente d’une nouvelle solution de mobilité pour ses travailleurs (4500 au total).

Concrètement, la ligne assurera une liaison directe entre Malmedy et Verviers en 30 minutes, tout en desservant Bütgenbach, Waimes et le zoning des Plenesses, avec la tarification Horizon +. La ligne E21 assurera également une connexion avec les gares de Waimes, Malmedy et Verviers. "La ligne fait 56 km de long avec une fréquence horaire du lundi au vendredi, de 6h à 20h", a ainsi précisé la porte-parole du Tec Liège-Verviers Carine Zanella. "Une fois sur la route, on va la laisser vivre, puis on fera un point pour voir si elle répond aux attentes, avec des ajustements si nécessaire".