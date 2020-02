Située au cœur d’Amay, la Maison de la poésie est un lieu culturel pour le moins original et digne d’intérêt. En effet, avec celle de Namur, elle présente un caractère unique en Wallonie. Tout à la fois maison d’édition - étant le principal éditeur de poésie de Belgique francophone -, service d’imprimerie mais aussi centre d’expression et de créativité reconnu, elle organise différents événements et autres rencontres. Et ce qu’il s’agisse d’expositions, d’animations scolaires, d’ateliers d’écriture pour enfants et adultes, de soirées lecture, de conférences.

En outre, se voulant ouverte à tous publics et en recherche constante de bénévoles, il s’agit d’une curiosité culturelle à visiter et son théâtre des utopies n’y est certainement pas pour rien. Rebaptisé il y a dix ans "L’impossible", il s’agit selon le directeur de la Maison de la poésie David Giannoni d’en faire "non pas un théâtre ordinaire mais bien un véritable centre international dédié à la recherche et à l’action poétiques".

Auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles



À cette fin, des moyens financiers sont nécessaires en vue de permettre sa rénovation dont le coût total est estimé à 450 000 euros. C’est ainsi qu’un subside de 150 000 euros a été octroyé il y a peu par l’ASBL Liège Europe Métropole. Mais à en croire les autorités, un subside complémentaire de 70 % maximum pourrait être obtenu via la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À la suite d’une réunion récente, une demande d’accord de principe a été effectuée auprès de cette dernière, la commune restant emphytéote du bien jusqu’en 2023.

Bruno Boutsen