Véronica Cremasco (Ecolo) fait partie de la commission inondations…

Ingénieur civil - architecte de formation, Véronica Cremasco est une passionnée d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il y a un peu plus d’un an, cette députée wallonne Ecolo fut logiquement désignée pour présider la commission de l’Économie, de l’Agriculture et de l’Aménagement du territoire au Parlement wallon… trois thématiques rarement réunies mais qui, dans son esprit, s’associent inéluctablement. Forte de cette fonction et de son expérience, elle intègre aujourd’hui assez logiquement la commission d’enquête wallonne sur les inondations.

Elle nous livre ses impressions… avant d’accomplir un travail qu’elle qualifie de majeur.

En tant que Liégeoise, ces inondations, vous les avez vécues comment ?

"Je me suis immédiatement rendu compte de ce qui se passait, sincèrement. J’étais hyperconnectée et je recevais beaucoup de messages de connaissances vivant dans les vallées de l’Ourthe et de la Vesdre. Je voyais la Meuse monter et je suis parfaitement consciente des effets d’un fleuve qui déborde. Il faut savoir que dans ma famille, il y a eu des morts à la suite des inondations de 1926"…

Quelles sont vos attentes précises par rapport à cette commission d’enquête ?

"Elles sont énormes. Il faut tenir compte du fait qu’il y a eu des morts mais aussi, on l’entend, un sentiment d’abandon chez de nombreux citoyens. Il faut dès lors répondre à des questions comme : "était-ce prévisible ? Cela peut-il se reproduire ? Si oui comment ? Que s’est-il passé vraiment ? Par ces questions, j’entends : comment répond le territoire à des phénomènes climatiques comme celui que nous avons connu en juillet. Ensuite, il y a toutes les questions liées à la communication et à la réaction des autorités. Il faudra aussi faire la lumière là-dessus".

Vous pensez qu’il y a eu un dysfonctionnement au niveau des autorités ?