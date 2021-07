La marché de la Batte reprend ce week-end Liège Matthias Sintzen Après un week-end de pause, il est de retour. © DEVOGHEL BRUNO

Depuis 1561 déjà, le plus grand marché de Belgique (et l'un des plus grands d'Europe) s'installe tous les dimanches, presque sans exception, sur la rive gauche de la Meuse. En 2020, il a été stoppé ou ralenti à quelques reprises en raison de la situation sanitaire. Dimanche dernier, ce sont les crues qui ont empêché la Batte de se dérouler. Dès le vendredi, la ville avait annoncé que le marché hebdomadaire n'aurait pas lieu.



Ce dimanche, il est déjà de retour de 8 heures à 14 heures 30, sur les quais de Maastricht, le la Batte et de la Ribouée. "Malgré le contexte difficile dans lequel se trouve la Ville de Liège suite aux inondations de la semaine dernière, il a été décidé de garantir l'organisation du marché de la Batte ce dimanche 25 juillet", peut-on lire.