La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, s'est rendue mardi matin au Camp Adjudant Brasseur d'Amay. Accompagnée des commandants militaires de province, la ministre a ainsi pu découvrir les moyens à disposition du 4e bataillon de Génie dans le cadre de l'aide à la nation. Le 4e bataillon est composé de plusieurs compagnies affectées à différentes capacités : Construction, Transport, CBRN - Chimique, Biologique, Radiologique et Nucléaire, FAU-Field Accomodation Unit ou Génie de combat motorisé. Le bataillon est composé de 650 militaires et environ 1.000 personnes se trouvent sur le site amaytois.

Ludivine Dedonder a eu l'occasion de découvrir les champs d'actions des différentes compagnies et l'utilisation du matériel à leur disposition. La compagnie CBRN, spécialisée en décontamination en tous genres, a notamment pu développer ses capacités, dont la SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents), et proposer des exercices de décontamination.

Mobilisés sur le terrain au moment des inondations vécues en juillet dernier, les militaires du bataillon ont travaillé jours et nuits afin de venir en aide aux citoyens : "Pendant 4 mois, une vingtaine de personnes se trouvaient sur place de manière continue. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de mettre en avant notre façon de procéder et l'équipement avec lequel nous pouvons agir, que ce soit avec l'Advanced Search (en tant qu'appui à la Police fédérale lors de fouilles opérationnelles comme le déminage) ou nos outils de plongée", explique le commandant Bruyninckx.

De plus, le Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) a en outre présenté les six nouveaux véhicules qui seront utilisés quotidiennement. En 2021, 3.520 interventions EOD - neutralisation d'explosifs et munitions - ont d'ailleurs eu lieu.

Ludivine Dedonder a profité de sa visite pour rappeler l'importance et le rôle fondamental du bataillon de Génie : "C'est un appui crucial au niveau national et également lors de déploiements à l'étranger. Ces dernières années, d'importantes coupes budgétaires ont eu un impact sur le nombre de militaires et désormais, l'objectif est d'engager 10.000 membres sur 4 années, ainsi que des civils. Actuellement, 198 métiers différents sont accessibles et nous tablons sur 29.000 militaires d'ici 2030". 10,4 milliards d'euros seront investis durant cette période alors qu'un budget d'un milliard d'euros sera débloqué concernant la disponibilité de l'armée en raison du contexte actuel et de la crise en Ukraine d'ici 2024.

Venue sur place avec les Commandants militaires de province, la ministre de la Défense a rappelé leur rôle crucial auprès des instances locales : "Ce sont des interlocuteurs de premières lignes et des points de relais essentiels auprès des gouverneurs et bourgmestres en cas de besoin".

Le lieutenant-colonel Guy Beckers a de son côté donné des précisions quant à l'implication de la Défense lors des catastrophes : "La Défense n'est pas un service de secours mais est à disposition lorsque les services de secours ne peuvent pas répondre de la meilleure des manières. Nous intervenons lorsque les services civils sont dépassés, lorsque leurs moyens sont inadaptés, insuffisants ou inexistants. Il existe déjà une solide collaboration avec les secours mais celle-ci pourrait être encore améliorée".

Enfin, le chef de corps du 4e Bataillon de Génie d'Amay, Carl Coucke, a précisé que 13 membres du Génie sont pour l'instant déployés en Roumanie à la frontière ukrainienne.